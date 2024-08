Allianz Aktie News: Allianz am Mittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 281,10 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 281,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 281,90 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 280,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 280,50 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 112.292 Aktien.

Am 30.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,75 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 23,25 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,79 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 291,40 EUR.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR – eine Minderung von 25,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Allianz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,90 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags fester

Donnerstagshandel in Frankfurt: Am Donnerstagmittag Gewinne im DAX