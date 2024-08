Kursverlauf

Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Vormittag zu

30.08.24 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 281,30 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 281,30 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 281,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 280,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.159 Allianz-Aktien. Bei 280,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 215,75 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 23,30 Prozent sinken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 291,40 EUR für die Allianz-Aktie aus. Allianz veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 6,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,82 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 38,06 Mrd. EUR umgesetzt. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025. Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,90 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags fester Donnerstagshandel in Frankfurt: Am Donnerstagmittag Gewinne im DAX

