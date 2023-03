Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Allianz 212,55 EUR

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 212,65 EUR zu. Bei 212,70 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 212,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 132.673 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 22.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 224,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,30 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 156,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 254,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 17.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,99 EUR gegenüber -0,74 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36.700,00 EUR im Vergleich zu 38.400,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2023 veröffentlicht. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 10.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 24,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Allianz-Aktie leichter: Allianz steigt bei EnBW-Windpark ein

Allianz-Aktie in Grün: Zusammenarbeit mit FC Bayern um zehn weitere Jahre verlängert

Allianz-Experten: Banken dürften nach SVB-Insolvenz bei Kreditvergabe vorsichtiger werden

