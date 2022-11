Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag schwächer

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 91,60 EUR ab. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 91,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.230 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 32,21 Prozent wieder erreichen. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 133,57 USD angegeben.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 31.01.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

