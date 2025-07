Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 180,55 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 180,55 USD zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 183,65 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 180,99 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.708.348 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 14,68 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,516 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 198,50 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 24.04.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 89,97 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 80,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,60 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla-Aktie profitiert: Tesla gibt endlich HV-Termin bekannt - und plant Robotaxis in Phoenix

Coinbase-Aktie profitiert von KI-Allianz mit Perplexity und Bitcoin-Rekord - Auch Metaplanet- und Strategy-Aktien stärker

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen