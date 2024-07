Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 188,50 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 188,50 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 187,79 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.592.188 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 190,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. 1,25 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (115,36 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 38,80 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,343 USD. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 189,25 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69,70 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.07.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,55 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels freundlich

Vor der Berichtssaison: Darum könnten die US-Aktienmärkte sinken

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren