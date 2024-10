Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) fällt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 162,67 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 162,67 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 162,59 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 163,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.316.944 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,75 USD) erklomm das Papier am 11.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 17,88 Prozent wieder erreichen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 26,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,386 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 202,29 USD.

Am 23.07.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 84,64 Mrd. USD – ein Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,65 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie legt zu: Google muss App-Store-Regeln anpassen

VanEck-Analysten: So könnte ein Trump-Wahlsieg den Bitcoin beeinflussen

Wertvoller als Tesla: Diese Aktie kickt die Tesla-Aktie aus den Magnificent Seven - Aktie in Rot