Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Nachmittag Boden gut

Um 04:22 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 92,18 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 92,57 EUR. Bei 87,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 80.025 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 31,78 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,07 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 8,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,57 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,73 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Neue App Store-Richtlinien: NASDAQ-Unternehmen Apple will 30-prozentige Provision von NFT-Apps

Jim Cramer mit Warnung für FAANG-Aktien: Amazon, Netflix & Co. müssen sich an Marktgegebenheiten anpassen

Meta-Aktie, Amazon-Aktie & Co. unter Druck: Gehört das rasante Wachstum von "Big Tech" endgültig der Vergangenheit an?