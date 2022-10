Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 100,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 99,50 EUR. Bei 100,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.094 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 25,99 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 4,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 140,00 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 69.685,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

