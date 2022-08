Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag nordwärts

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 116,22 EUR. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 116,56 EUR. Bei 115,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 8.893 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Gewinne von 13,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 21,95 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 575,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 69.685,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.880,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,23 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

