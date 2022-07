Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 14.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 2.199,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.194,00 EUR ein. Bei 2.211,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 798 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 2.702,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 18,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (1.906,00 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3.221,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.04.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 26,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68.011,00 USD – ein Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 55.314,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.07.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Alphabet A (ex Google) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 109,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

