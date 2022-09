Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) behauptet sich am Mittwochvormittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 105,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 105,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 105,18 EUR. Bei 105,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 678 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 22,00 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,60 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Finanz-Influencerin warnt Anleger vor unrealistischen Versprechen - und rät zu Durchhaltevermögen am Markt

Apple-, Meta-, Alphabet- und Amazon-Aktie vor erneutem Kursrutsch? So stark dürften die Big Techs unter einer Rezession leiden

QUALCOMM- und Meta-Aktie uneins: Meta und QUALCOMM wollen bei VR-Brillen zusammenarbeiten