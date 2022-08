Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) stabilisiert sich am Nachmittag

Mit einem Wert von 117,82 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 04:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 118,36 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,06 EUR nach. Bei 116,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.698 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Gewinne von 12,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 95,30 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,63 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 575,71 USD.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.685,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 61.880,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,23 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

