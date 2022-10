Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 102,98 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 104,66 EUR. Bei 103,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 26.572 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Mit einem Zuwachs von 23,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.685,00 USD – ein Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,16 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Erste Schätzungen: Alphabet C (ex Google) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vom Buchhändler zum größten Online-Versandhaus der Welt - So lief der Aufstieg von Amazon

Hot Stocks heute: Aktien von Google, Apple, Meta oder Microsoft jetzt kaufen? - GRENKE mit Zahlen