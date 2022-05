Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 19.05.2022 12:04:00 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 2.098,00 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.095,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2.126,50 EUR. Bisher wurden heute 4.131 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 2.702,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 22,37 Prozent niedriger. Am 20.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1.820,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 15,27 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3.335,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022 vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,95 Prozent auf 68.011,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 134,03 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Chevron-, Occidental Petroleum-Aktien & Co.: Machen Ölwerte jetzt Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google Konkurrenz?

Microsoft-Aktie gibt nach: Microsoft geht auf europäische Cloud-Anbieter zu

Tesla-Konkurrent sichert sich den ersten Platz: So hat George Soros im ersten Quartal investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com