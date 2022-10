Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 103,14 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,42 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.809 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 8,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,00 USD.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,16 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

