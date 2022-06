Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 21.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 2.066,00 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.068,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 2.068,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.702,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Gewinne von 23,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1.906,00 EUR ab. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 8,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 3.335,71 USD an.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 26,29 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 68.011,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 55.314,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.07.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 132,22 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

