Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Donnerstagmittag nach

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im XETRA-Handel um 21.07.2022 12:22:00 Uhr um 1,0 Prozent auf 111,96 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 111,42 EUR. Bei 111,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.917 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Gewinne von 17,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 17,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.749,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,23 USD, nach 1,31 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 68.011,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 55.314,00 USD umsetzen können.

Am 26.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 24.07.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,47 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

