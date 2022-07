Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag südwärts

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 21.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 110,30 EUR. Bei 110,30 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 87.829 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,37 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.311,86 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 68.011,00 USD gegenüber 55.314,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 26.07.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 24.07.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

