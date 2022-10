Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Dienstagvormittag Boden gut

Um 09:22 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 104,12 EUR zu. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 104,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 104,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.333 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,95 Prozent hinzugewinnen. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 69.685,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61.880,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 31.01.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Ausblick: Alphabet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alphabet-Aktie etwas tiefer: Texas klagt gegen Google wegen Gesichtserkennungsfunktion - Indien verhängt Bußgeld

Alphabet-Aktie tiefer: Robotaxi-Dienst in Los Angeles von Google-Schwesterfirma angekündigt