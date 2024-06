Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Nachmittag

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 183,21 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 183,21 USD nach. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 182,49 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 182,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.118.815 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 0,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,36 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,03 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,343 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 189,25 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,55 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

