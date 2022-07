Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Mittwochmittag Boden gut

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 27.07.2022 12:22:00 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 107,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 108,56 EUR. Bei 108,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.334 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 20,78 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 1.904,71 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,31 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 68.011,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55.314,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,39 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

