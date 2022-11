Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag tiefer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 93,46 EUR. Bei 93,20 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 928 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 30,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,07 EUR am 04.11.2022. Abschläge von 9,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,10 Prozent auf 69.092,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,73 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

