Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag Verlust reich

Um 12:22 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 102,12 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,02 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 102,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.935 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

ESG-Kriterien im Fokus: So drängen aktivistische Aktionäre Unternehmen zu nachhaltigem Handeln

Fake-YouTube-Kanal: Krypto-Betrüger nutzen kopiertes Musk-Interview

Alphabet-Aktie tiefer: Google läutet Ende der Werbe-Cookies ein - YouTube mit Monetarisierung von "Shorts"