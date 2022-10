Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag in Grün

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 96,25 EUR. Bei 96,25 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.823 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 28,77 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2022 auf bis zu 91,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 5,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,57 USD.

Am 25.10.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 69.092,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.118,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,77 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

