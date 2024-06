Aktie im Blick

AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A am Montagnachmittag im Bullenmodus

03.06.24 16:08 Uhr

Die Aktie von AMC Entertainment A gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die AMC Entertainment A-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 15,2 Prozent auf 4,99 USD.

Die AMC Entertainment A-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 15,2 Prozent auf 4,99 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMC Entertainment A-Aktie bisher bei 5,70 USD. Mit einem Wert von 5,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.784.248 AMC Entertainment A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMC Entertainment A-Aktie mit einem Kursplus von 1.000,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 2,39 USD. Mit Abgaben von 52,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an AMC Entertainment A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMC Entertainment A am 26.04.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,51 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 951,40 Mio. USD, gegenüber 954,40 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,31 Prozent präsentiert. AMC Entertainment A wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,260 USD je AMC Entertainment A-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AMC Entertainment A-Aktie Faraday Future-Aktie zündet Turbo: Anlegerflucht nach Jahresbilanz nur vorübergehend GameStop-Aktie zieht an: Neue Aktien im dreistelligen Millionenwert ausgegeben - Meme-Titel profitieren Faraday Future, GameStop & Co. mit Kursschwankungen: Folgt nun das Ende der Meme-Aktienrally?

