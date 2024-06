AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A am Freitagnachmittag billiger

AMC Entertainment A im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMC Entertainment A. Die AMC Entertainment A-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 5,63 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die AMC Entertainment A-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 5,63 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AMC Entertainment A-Aktie bis auf 5,25 USD. Bei 5,31 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.147.283 AMC Entertainment A-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 875,60 Prozent könnte die AMC Entertainment A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMC Entertainment A-Aktie ist somit 57,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten AMC Entertainment A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 26.04.2024 äußerte sich AMC Entertainment A zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMC Entertainment A -1,51 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 951,40 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMC Entertainment A 954,40 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2024 dürfte AMC Entertainment A einen Verlust von -1,210 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMC Entertainment A-Aktie

GameStop-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: Löst Roaring Kitty einen neuen Squeeze aus?

Meme-Aktien-Hype mit neuer Runde: AMC- und Faraday Future-Aktien zünden erneut Kursraketen

Faraday Future-Aktie zündet Turbo: Anlegerflucht nach Jahresbilanz nur vorübergehend