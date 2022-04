AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Verlusten

Um 16:22 Uhr rutschte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 97,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,16 EUR. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 39.959 Aktien.

Am 30.11.2021 markierte das Papier bei 144,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 48,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2021 bei 59,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 149,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.02.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,52 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 3,24 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 32,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 4,83 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2022 dürfte die Q4 2021-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2022-Kennzahlen am 03.05.2022.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 4,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

