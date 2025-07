AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 7,9 Prozent auf 157,80 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,9 Prozent auf 157,80 USD zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 158,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.378.051 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 16.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 185,49 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 17,55 Prozent Luft nach oben. Bei 76,49 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 106,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 150,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

