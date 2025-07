EZB veröffentlicht Leitfaden für Auslagerung von Cloud-Services

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Konsultationen mit den Banken einen finalen Leitfaden für die Auslagerung von Cloud-Diensten an externe Anbieter veröffentlicht. Darin formuliert sie ihre aufsichtlichen Erwartungen an die Banken für den Umgang mit solchen Dienstleistern. "Banken verlassen sich bei der Auslagerung von Cloud-Diensten auf eine Handvoll Drittanbieter. Dies setzt sie mehreren Risiken aus, einschließlich IT-Sicherheits- und Cyberrisiken, die in Zeiten erhöhter geopolitischer Spannungen eine Priorität der EZB bleiben", erklärte Bankenaufseherin Anneli Tuominen. Der Leitfaden skizziere bewährte Praktiken und stütze sich auf die Erfahrungen, die die EZB im Rahmen ihrer laufenden Aufsicht gesammelt habe.

Ähnlich wie andere Leitfäden der EZB lege auch dieser keine rechtlich bindenden Anforderungen, Praktiken oder Regeln fest. Vielmehr verdeutliche er die Erwartungen der EZB an die Banken, die Anforderungen des Digital Operational Resilience Act (Dora) verdeutlicht zu erfüllen.

Die EZB hat nach eigenen Angaben alle 696 Kommentare von 26 Befragten während der öffentlichen Konsultation berücksichtigt, was ihr geholfen habe, den Leitfaden weiter zu verfeinern. "Der endgültige Leitfaden unterscheidet nun klarer zwischen den in DORA festgelegten Anforderungen und den von der EZB empfohlenen bewährten Praktiken. Er stellt auch die Art und Weise klar, wie der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit angewendet wird", teilte die EZB mit.

