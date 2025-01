AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Nachmittag

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 122,56 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 122,56 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 122,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.196.054 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 85,45 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,92 USD. Dieser Wert wurde am 21.12.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,79 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 177,50 USD.

Am 29.10.2024 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,82 Mrd. USD ausgewiesen.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,32 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

