AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag ins Minus

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 65,76 EUR ab. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,42 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 5.985 Stück.

Bei einem Wert von 138,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2021). 52,46 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 56,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 134,40 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.565,00 USD im Vergleich zu 4.313,00 USD im Vorjahresquartal.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

