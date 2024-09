AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 142,99 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 142,99 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 146,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 145,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.719.480 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 227,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 58,96 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 93,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 34,88 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,50 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,84 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,42 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

