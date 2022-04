AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagmittag mit Aufschlag

Um 12:22 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 83,98 EUR. Bei 84,66 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 84,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 24.418 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 144,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2021). Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 41,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,46 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 149,25 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Am 01.02.2022 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.826,00 USD gegenüber 3.445,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von AMD (Advanced Micro Devices) rechnen Experten am 02.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com