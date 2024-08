AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 147,95 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze gewann die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 149,49 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,51 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.619.939 Stück gehandelt.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 53,63 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 93,12 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 37,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Am 30.07.2024 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,02 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,84 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024 präsentieren.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

