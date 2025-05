American Well zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel

American Well hat am 01.05.2025 die Bücher zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

American Well hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,940 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 66,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net