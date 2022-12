American Lithium Aktie News: American Lithium am Mittag fester

Die American Lithium-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 2,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die American Lithium-Aktie bei 2,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten American Lithium-Aktien beläuft sich auf 230.455 Stück.

Am 10.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 70,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.11.2022 hat American Lithium die Kennzahlen zum am 31.08.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von American Lithium wird am 01.02.2023 gerechnet.

