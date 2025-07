ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 62 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) vor Quartalszahlen von 45 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer letzten Telefonkonferenz vor der Zahlenbekanntgabe habe das Management signalisiert, dass sich die Auftragslage in der Sparte SCS merklich verbessert habe, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts auf das Jahr 2026./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

