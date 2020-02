Ausblick: Virgin Galactic gewährt Einblick in die Bücher

Das US-Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2019 abgelaufen ist.

Ein Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von -0,21 USD aus.

Für gesamte Fiskaljahr 2019 beläuft sich die Prognose auf einen Verlust je Aktie von 0,94 USD. Auf der Umsatzseite werden für das Gesamtjahr 4,04 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.net

