Wachsende Nachfrage decken: Linde erweitert Kapazität an US-Golfküste - Linde-Aktie leichter

Wie der DAX -Konzern mitteilte, erweitert er seine Anlage in La Porte, Texas. Von 2024 an will Linde damit die wachsende Nachfrage aus der Petrochemie, der grünen Energie, der verarbeitenden Industrie, der Lebensmittelindustrie und der Luft- und Raumfahrt an der US-Golfküste decken. Zudem soll die Anlage das Pipeline-System von Linde an der US-Golfküste versorgen, das Stickstoff- und Sauerstoff-Pipelines umfasst, die sich vom Houston Ship Channel südlich bis nach Freeport, Texas, erstrecken.

"Diese Investition wird unsere robusten Lieferkapazitäten an der US-Golfküste weiter stärken und es Linde ermöglichen, Vorteile aus der wachsenden Nachfrage zu ziehen", sagte Jeff Barnhard, Vice President South Region. "Dieses Projekt bietet erhebliche Produktivitätsvorteile, da es auf der einzigartigen Infrastruktur aufbaut, die Linde bereits an der US-Golfküste etabliert hat."

Die Linde-Aktie gibt via XETRA zeitweise um 0,29 Prozent auf 290,30 Euro nach.

DJG/brb/err

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Linde AG