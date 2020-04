DAX kämpft weiter um 9.500 Punkte - Rotes Vorzeichen bleibt

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,43 Prozent bei 9.535,27 Punkten in den Handel ein. Auch im weiteren Verlauf tendiert das Börsenbarometer unterhalb der Nulllinie.

Der Kampf um die 9.500-Punkte-Marke geht auch am Freitag weiter. Bereits im Wochenverlauf hatte der deutsche Leitindex den psychologisch wichtigen Zählerstand nur mit Mühe verteidigen können und war bereits mehrfach unter die Marke gerutscht.

Durchwachsene Vorgaben kommen aus den USA und Asien. Während an der Wall Street trotz düsterer Signale vom US-Arbeitsmarkt die Erholung beim Ölpreis schlussendlich für Kursgewinne sorgte, haben die Märkte in Asien am Freitag tendenziell schwächer tendiert.

Am Freitag dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter zögerlich bleiben. Vier Monate nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie sind mittlerweile weltweit mehr als eine Million Menschen mit dem lebensgefährlichen Virus infiziert. Es ist weiter unklar, wann sich das öffentliche Leben zumindest schrittweise wieder normalisieren wird. Die Ungewissheit zwingt mehr und mehr Unternehmen dazu, ihre Jahresprognosen einzustampfen.



Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag