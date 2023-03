AP Moeller - Maersk A-S (A) Aktie News: OMXC20 Aktie AP Moeller - Maersk A-S (A) macht am Vormittag Boden gut

Die AP Moeller - Maersk A-S (A)-Aktie konnte um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 1.607,00 EUR. In der Spitze gewann die AP Moeller - Maersk A-S (A)-Aktie bis auf 1.611,00 EUR. Bei 1.580,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 165 AP Moeller - Maersk A-S (A)-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2.980,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AP Moeller - Maersk A-S (A)-Aktie mit einem Kursplus von 46,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.03.2023 (1.484,00 EUR). Der derzeitige Kurs der AP Moeller - Maersk A-S (A)-Aktie liegt somit 8,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.02.2023 lud AP Moeller - Maersk A-S (A) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 1.635,09 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.795,00 DKK je Aktie erzielt worden. AP Moeller - Maersk A-S (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123.650,31 DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120.519,40 DKK erwirtschaftet worden waren.

Die AP Moeller - Maersk A-S (A)-Bilanz für Q1 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von AP Moeller - Maersk A-S (A).

Experten taxieren den AP Moeller - Maersk A-S (A)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1.269,75 DKK je Aktie.

