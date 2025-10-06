APA ots news: Breast Cancer Awareness Month: Allianz startet Aufklärungskampagne
Wien (APA-ots) - Der Oktober als Breast Cancer Awareness Month ist
Anlass, die
Selbstabtastung der Brust ins Bewusstsein zu rücken. Mit
"Früherkennung ist #Tastsache" bringt die Allianz eine
aufmerksamkeitsstarke Kampagne - damit aus guter Absicht eine
regelmäßige Routine wird. Ziel ist es, Menschen in Österreich
niedrigschwellig zum ersten Selbstcheck zu motivieren und langfristig
Vorsorge im Alltag zu verankern.
"Als Gesundheitsversicherer ist es der Allianz ein Anliegen, die
Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs zu unterstreichen und die
Menschen zu ermutigen, proaktiv für ihre Gesundheit zu sorgen. Unsere
Gesundheitsversicherungen bieten umfassende Vorsorgeleistungen,
einschließlich Facharztuntersuchungen wie Ultraschall und MRT, die
entscheidend für die frühzeitige Erkennung und Behandlung von
Brustkrebs sein können. Mit der Kampagne Früherkennung ist #
Tastsache möchten wir nicht nur das Bewusstsein für die
Selbstuntersuchung stärken, sondern auch die Bedeutung regelmäßiger
Vorsorgeuntersuchungen hervorheben. Gemeinsam können wir dazu
beitragen, dass Vorsorge ein selbstverständlicher Teil des Lebens
wird und die Chancen auf erfolgreiche Behandlungen erhöht werden" so
Dr. Dragan Dokic, Experte für die Gesundheitsversicherung bei der
Allianz.
Zwtl.: Abtastbewegungen sichtbar machen
Die Sujets selbst zeigen die Bewegungen des Abtastens. Statt
klassisch gesetztem Text schlängeln sich die Buchstaben kreisförmig
oder spiralförmig über die Motive - so, wie auch die Hand bei der
Untersuchung über die Brust wandert. Diese Gestaltung macht die
Vorsorge nicht abstrakt, sondern direkt nachvollziehbar. In dieser
Form sind die Motive echte Eyecatcher - mit dem Ziel, den ersten
Schritt so niedrigschwellig wie möglich zu machen.
Zwtl.: Allianz-Ratgeber: Schritt für Schritt
Auf der Website https://www.allianz.at/tastsache erklärt der
Allianz-Ratgeber die Selbstabtastung in klaren Schritten: Wie gehe
ich vor? Wann ist ein guter Zeitpunkt? Worauf sollte ich achten? Der
beste Zeitpunkt, um die Brust abzutasten ist einige Tage nach der
Periode. Personen ohne Zyklus sollten einen fixen Monatstermin
wählen.
Zwtl.: Reichweite online und offline
"Früherkennung ist #Tastsache" wird österreichweit ausgerollt -
online auf Social Media sowie in Printmedien. Damit erreicht die
Kampagne Menschen dort, wo sie ihre täglichen Informationen
aufnehmen.
Zwtl.: Special Trikots & Verlosung
Als Hauptsponsor des SK Rapid Frauen-Teams, Premium Sponsor des
SK Rapid Herren-Teams und Namensgeber des Allianz Stadions verbindet
die Allianz ihr Engagement im Fußball mit dem Thema
Brustkrebsfrüherkennung. Anlässlich des Breast Cancer Awareness Month
laufen sowohl das Frauen- als auch das Männerteam im Oktober in
speziellen Trikots auf, die als Zeichen der Aufmerksamkeit für
Vorsorge und Bewusstsein gestaltet wurden. Ein Teil dieser Frauen-
Trikots wird über die Social Media Kanäle der Allianz verlost. Die
Männer tragen die speziellen Trikots fix beim Heimspiel am 19.10.,
das Frauenteam am 11.10. sowie möglicherweise bei weiteren Spielen.
Die Trikots unterscheiden sich optisch und machen das gemeinsame
Anliegen auf beiden Spielfeldern sichtbar.
Zwtl.: Direkter Draht in Communities
Durch Kooperationen mit Influencer:innen wird die Botschaft in
verschiedene Communities getragen. Sie sprechen offen über
Selbstabtastung, teilen persönliche Tipps und enttabuisieren Vorsorge
in ihrem Umfeld. So entsteht ein direkter Draht zu unterschiedlichen
Zielgruppen.
Rückfragehinweis:
Dr. Thomas Gimesi
Pressesprecher / Allianz Österreich
Telefon: +43 676 878222914
E-Mail: presse@allianz.at
Website: https://www.allianz.at/
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom
