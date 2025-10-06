APA ots news: Breast Cancer Awareness Month: Allianz startet Aufklärungskampagne

Wien (APA-ots) - Der Oktober als Breast Cancer Awareness Month ist

Anlass, die

Selbstabtastung der Brust ins Bewusstsein zu rücken. Mit

"Früherkennung ist #Tastsache" bringt die Allianz eine

aufmerksamkeitsstarke Kampagne - damit aus guter Absicht eine

regelmäßige Routine wird. Ziel ist es, Menschen in Österreich

niedrigschwellig zum ersten Selbstcheck zu motivieren und langfristig

Vorsorge im Alltag zu verankern.

"Als Gesundheitsversicherer ist es der Allianz ein Anliegen, die

Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs zu unterstreichen und die

Menschen zu ermutigen, proaktiv für ihre Gesundheit zu sorgen. Unsere

Gesundheitsversicherungen bieten umfassende Vorsorgeleistungen,

einschließlich Facharztuntersuchungen wie Ultraschall und MRT, die

entscheidend für die frühzeitige Erkennung und Behandlung von

Brustkrebs sein können. Mit der Kampagne Früherkennung ist #

Tastsache möchten wir nicht nur das Bewusstsein für die

Selbstuntersuchung stärken, sondern auch die Bedeutung regelmäßiger

Vorsorgeuntersuchungen hervorheben. Gemeinsam können wir dazu

beitragen, dass Vorsorge ein selbstverständlicher Teil des Lebens

wird und die Chancen auf erfolgreiche Behandlungen erhöht werden" so

Dr. Dragan Dokic, Experte für die Gesundheitsversicherung bei der

Allianz.

Zwtl.: Abtastbewegungen sichtbar machen

Die Sujets selbst zeigen die Bewegungen des Abtastens. Statt

klassisch gesetztem Text schlängeln sich die Buchstaben kreisförmig

oder spiralförmig über die Motive - so, wie auch die Hand bei der

Untersuchung über die Brust wandert. Diese Gestaltung macht die

Vorsorge nicht abstrakt, sondern direkt nachvollziehbar. In dieser

Form sind die Motive echte Eyecatcher - mit dem Ziel, den ersten

Schritt so niedrigschwellig wie möglich zu machen.

Zwtl.: Allianz-Ratgeber: Schritt für Schritt

Auf der Website https://www.allianz.at/tastsache erklärt der

Allianz-Ratgeber die Selbstabtastung in klaren Schritten: Wie gehe

ich vor? Wann ist ein guter Zeitpunkt? Worauf sollte ich achten? Der

beste Zeitpunkt, um die Brust abzutasten ist einige Tage nach der

Periode. Personen ohne Zyklus sollten einen fixen Monatstermin

wählen.

Zwtl.: Reichweite online und offline

"Früherkennung ist #Tastsache" wird österreichweit ausgerollt -

online auf Social Media sowie in Printmedien. Damit erreicht die

Kampagne Menschen dort, wo sie ihre täglichen Informationen

aufnehmen.

Zwtl.: Special Trikots & Verlosung

Als Hauptsponsor des SK Rapid Frauen-Teams, Premium Sponsor des

SK Rapid Herren-Teams und Namensgeber des Allianz Stadions verbindet

die Allianz ihr Engagement im Fußball mit dem Thema

Brustkrebsfrüherkennung. Anlässlich des Breast Cancer Awareness Month

laufen sowohl das Frauen- als auch das Männerteam im Oktober in

speziellen Trikots auf, die als Zeichen der Aufmerksamkeit für

Vorsorge und Bewusstsein gestaltet wurden. Ein Teil dieser Frauen-

Trikots wird über die Social Media Kanäle der Allianz verlost. Die

Männer tragen die speziellen Trikots fix beim Heimspiel am 19.10.,

das Frauenteam am 11.10. sowie möglicherweise bei weiteren Spielen.

Die Trikots unterscheiden sich optisch und machen das gemeinsame

Anliegen auf beiden Spielfeldern sichtbar.

Zwtl.: Direkter Draht in Communities

Durch Kooperationen mit Influencer:innen wird die Botschaft in

verschiedene Communities getragen. Sie sprechen offen über

Selbstabtastung, teilen persönliche Tipps und enttabuisieren Vorsorge

in ihrem Umfeld. So entsteht ein direkter Draht zu unterschiedlichen

Zielgruppen.

