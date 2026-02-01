APA ots news: EL-MOTION 2026: B2B-Fachkongress für Zero-Emission-Lösungen...
APA ots news: EL-MOTION 2026: B2B-Fachkongress für Zero-Emission-Lösungen im Wirtschaftsverkehr
Brunn am Gebirge (APA-ots) - Am 5. und 6. Mai 2026 findet mit der
EL-MOTION 2026 Österreichs
führender B2B-Fachkongress für E-Mobilität, Zero-Emission und die
Transformation von Güter- und Wirtschaftsverkehren im Eventhotel
Pyramide Vösendorf statt. Der Kongress richtet sich gezielt an
Entscheiderinnen und Entscheider aus Logistik, Speditionen,
Industrie, Flottenmanagement, Infrastruktur und öffentlicher Hand.
Im Mittelpunkt stehen die tiefgreifenden Veränderungen im
Güterverkehr und in wirtschaftlichen Transportketten. Das Programm
beleuchtet praxisnah, wie Unternehmen den Übergang zu
emissionsfreien, digitalisierten und rechtssicheren
Mobilitätslösungen gestalten können.
Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen Künstliche Intelligenz
und Digitalisierung, Rechtssicherheit im transformierten
regulatorischen Umfeld, Güterverkehr im Wandel sowie Zero-Emission-
Lösungen im realen Einsatz. Der Kongress kombiniert strategische
Perspektiven mit konkreten Anwendungsbeispielen aus der Praxis.
Als Keynote-Speaker eröffnet Lars Thomsen, Zukunftsforscher &
Gründer des Zürcher Think Tanks future matters AG, die EL-MOTION
2026. Lars Thomsen gilt als einer der führenden Vordenker unserer
Zeit und zeichnet seit über zwei Jahrzehnten für Zukunftsanalysen an
der Schnittstelle von Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft
verantwortlich. In seiner Keynote liefert er ein klares,
verständliches Big Picture unserer Gegenwart und setzt inspirierende
Impulse für mutige unternehmerische Entscheidungen in einer Phase
tiefgreifender Transformation. Lars Thomsen verbindet strategische
Tiefe mit praxisorientierter Zukunftsforschung. Sein Fokus liegt
darauf, Organisationen nicht nur Trendwissen, sondern strategische
Handlungsfähigkeit für transformationstreibende Technologien und
Geschäftsmodelle (z. B. KI, Mobilität, Energie) bereitzustellen.
Ein weiterer Höhepunkt ist die Keynote von Prof. Dr.-Ing. Florian
Risch (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg). Er
berichtet über die erste deutsche Autobahn-Teststrecke mit induktiver
Ladetechnologie auf der A6 und beleuchtet dabei Erfahrungen,
technische und regulatorische Herausforderungen sowie zukünftige
Perspektiven für den schweren Güterverkehr.
Ergänzt wird das Programm durch hochkarätige Fachvorträge und
Diskussionsformate mit Saskia Reuter (aluco GmbH), Hubert Schlager (
Schlager GmbH), Rechtsanwälte Schärmer & Partner sowie weiteren
Expertinnen und Experten aus Industrie, Logistik und Recht.
Die EL-MOTION 2026 positioniert sich damit erneut als zentrale
Plattform für Wissensaustausch, Vernetzung und strategische
Orientierung im Bereich nachhaltiger Güter- und Wirtschaftsverkehre
im deutschsprachigen Raum.
EL-MOTION 2026
Die EL-MOTION 2026 ist ein zweitägiger B2B-Fachkongress zur
Transformation von Wirtschafts- und Güterverkehren. Im Fokus stehen
Fachvorträge zu Zero-Emission-Lösungen für Unternehmen sowie eine
begleitende Fachausstellung mit aktuellen Technologien und
Praxislösungen.
Datum: 5. - 6.5.2026
Ort: Eventhotel Pyramide Vösendorf
Url: https://www.elmotion.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Witzany GmbH
Astrid Witzany, MSc
Telefon: 0699-10500910
E-Mail: office@witzany.gmbh
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/38194/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0061 2026-02-09/11:58