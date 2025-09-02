APA ots news: Neues OeNB-Direktorium nun vollzählig

Martin Kocher steht als neuer Gouverneur an der Spitze der

Nationalbank

Wien (APA-ots) - Martin Kocher übernimmt mit heutiger Wirkung das Amt des

Wer­bung Wer­bung

Gouverneurs

der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und folgt damit auf Robert

Holzmann. Das OeNB-Direktorium besteht aus vier Mitgliedern, die vom

Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung für jeweils sechs

Jahre ernannt werden.

Die Funktionsperiode von Martin Kocher als Gouverneur beginnt mit

1. September 2025. Zudem besteht das Direktorium der OeNB aus Vize-

Wer­bung Wer­bung

Gouverneurin Edeltraud Stiftinger (seit 1. Dezember 2024), Direktor

Thomas Steiner (seit 1. Mai 2025 in seiner zweiten Funktionsperiode)

und Direktor Josef Meichenitsch (seit 11. Juli 2025). Damit ist das

neue OeNB-Direktorium nun vollzählig.

Martin Kocher war bis Anfang März 2025 österreichischer

Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft. Zuvor leitete er bis 2021

Wer­bung Wer­bung

das Institut für Höhere Studien und hatte eine Professur an der

Universität Wien. 2020 bis 2021 war Martin Kocher auch Präsident des

Fiskalrates.

Neues Direktorium inkl. CVs

Pressefotos zum Amtsantritt

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0081 2025-09-01/10:46