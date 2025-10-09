APA ots news: Volksbanken-Verbund mit neuem Markenauftritt: Gutes zieht Kreise.

Wien (APA-ots) - Der Volksbanken-Verbund präsentiert seinen neuen

Außenauftritt. Im

Zentrum der Kampagne stehen die Menschen in den Regionen und die

Wer­bung Wer­bung

lokalen Wirtschaftskreisläufe. Das spiegelt sich auch im neuen Claim

der Volksbanken wider: Gutes zieht Kreise.

Rund 95 Prozent aller Finanzierungen des heimischen Volksbanken-

Verbundes erfolgen in Österreichs lokalen Wirtschaftsräumen und

beleben damit die regionale Wertschöpfung. Diesen Fakt rückt die

heimische Bank in den Mittelpunkt ihres neuen Markenauftritts. Der

Wer­bung Wer­bung

Volksbanken-Verbund zeigt damit, welchen Mehrwert er seinen Kundinnen

und Kunden bietet: die Stärkung der lokalen Wirtschaft und neue

Perspektiven für die eigenen Standorte. Als Hausbank ist die

Volksbank dort präsent, wo Menschen ihre Finanzentscheidungen treffen

- vor Ort. So entsteht ein Kapitalfluss, der tragfähige Verbindungen

schafft, Chancen und Möglichkeiten eröffnet, und langfristig zur

Wer­bung Wer­bung

Entwicklung des Wirtschaftsstandorts beiträgt. Wer seine Finanzen in

die Hände der Volksbank legt - sei es als Privatkundin bzw. -kunde

oder als Unternehmerin bzw. Unternehmer - wird Teil dieses regionalen

Geldkreislaufs. Gutes zieht Kreise.

"Der Volksbanken-Verbund richtet sein Handeln konsequent an

seinen Werten aus. Als Genossenschaftsbank sind wir überzeugt, dass

wir gemeinsam mehr bewegen können als allein. Die sinnstiftende

Grundidee unseres Miteinanders ist das Füreinander. Dieses starke

Signal machen wir jetzt spürbar", sagt Sonja Schörgenhofer, Leitung

Marketing und Kommunikation der VOLKSBANK WIEN AG.

Gemeinsam mit dem Kreativ-Kollektiv The Odd wurden diese in einen

zukunftsorientierten Markenauftritt übersetzt, der mit einer klaren

Bildsprache und persönlichen Geschichten das Markenversprechen neu

interpretiert.

Zwtl.: Gutes zieht Kreise: Neuer Auftritt der Volksbanken

Der Markenauftritt ist ab sofort auf der neuen Website, in der

Kundenkommunikation und in den Filialen der Volksbanken präsent.Ein

besonderer Fokus liegt dabei auf dem Ausbau der digitalen Präsenz,

die persönliche Nähe und partnerschaftliche Begleitung auch online

erlebbar macht. "Es sind die Menschen in den Regionen, die mit ihren

Zielen und individuellen Geschichten unser Land prägen. Mit einer

klaren Botschaft macht die Kampagne die Zusammenhänge des

Füreinanders sichtbar", sagt Fedja Burmeister, Gründer von The Odd.

Das neue Kommunikationskonzept spiegelt die genossenschaftliche

Identität und Werte des Volksbanken-Verbundes wider.

Zwtl.: Neue Volksbanken-Kampagne on air

Die aktuelle Kampagne des Volksbanken-Verbundes ist Mitte

September 2025 gestartet. The Odd zeichnet für das Kreativkonzept und

die Umsetzung verantwortlich. Die Kampagne ist im TV (klassisch und

online), OOH (Plakate, Verkehrsmittelwerbung etc.), in Print, Digital

und auf Social Media zu sehen. Sonderwerbeformen wie das Branding des

Wiener Riesenrads, Murals in Graz und Innsbruck, Gerüstwerbung in

Salzburg und leuchtende Würfel in Bregenz ergänzen die Kampagne

zusätzlich.

Hier gehts zur Landingpage:

https://volksbank.at/gutesziehtkreise

Hier gehts zum Spot: https://volksbank.at/gutesziehtkreise#video

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151

Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1

Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025).

Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen

Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie

der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der

österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft

erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation

auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:

30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Mag. Miriam Daill

Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin

Telefon: +43 1 40 137 - 0

E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0050 2025-10-09/09:39