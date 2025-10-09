APA ots news: Volksbanken-Verbund mit neuem Markenauftritt: Gutes zieht Kreise.
Wien (APA-ots) - Der Volksbanken-Verbund präsentiert seinen neuen
Außenauftritt. Im
Zentrum der Kampagne stehen die Menschen in den Regionen und die
lokalen Wirtschaftskreisläufe. Das spiegelt sich auch im neuen Claim
der Volksbanken wider: Gutes zieht Kreise.
Rund 95 Prozent aller Finanzierungen des heimischen Volksbanken-
Verbundes erfolgen in Österreichs lokalen Wirtschaftsräumen und
beleben damit die regionale Wertschöpfung. Diesen Fakt rückt die
heimische Bank in den Mittelpunkt ihres neuen Markenauftritts. Der
Volksbanken-Verbund zeigt damit, welchen Mehrwert er seinen Kundinnen
und Kunden bietet: die Stärkung der lokalen Wirtschaft und neue
Perspektiven für die eigenen Standorte. Als Hausbank ist die
Volksbank dort präsent, wo Menschen ihre Finanzentscheidungen treffen
- vor Ort. So entsteht ein Kapitalfluss, der tragfähige Verbindungen
schafft, Chancen und Möglichkeiten eröffnet, und langfristig zur
Entwicklung des Wirtschaftsstandorts beiträgt. Wer seine Finanzen in
die Hände der Volksbank legt - sei es als Privatkundin bzw. -kunde
oder als Unternehmerin bzw. Unternehmer - wird Teil dieses regionalen
Geldkreislaufs. Gutes zieht Kreise.
"Der Volksbanken-Verbund richtet sein Handeln konsequent an
seinen Werten aus. Als Genossenschaftsbank sind wir überzeugt, dass
wir gemeinsam mehr bewegen können als allein. Die sinnstiftende
Grundidee unseres Miteinanders ist das Füreinander. Dieses starke
Signal machen wir jetzt spürbar", sagt Sonja Schörgenhofer, Leitung
Marketing und Kommunikation der VOLKSBANK WIEN AG.
Gemeinsam mit dem Kreativ-Kollektiv The Odd wurden diese in einen
zukunftsorientierten Markenauftritt übersetzt, der mit einer klaren
Bildsprache und persönlichen Geschichten das Markenversprechen neu
interpretiert.
Zwtl.: Gutes zieht Kreise: Neuer Auftritt der Volksbanken
Der Markenauftritt ist ab sofort auf der neuen Website, in der
Kundenkommunikation und in den Filialen der Volksbanken präsent.Ein
besonderer Fokus liegt dabei auf dem Ausbau der digitalen Präsenz,
die persönliche Nähe und partnerschaftliche Begleitung auch online
erlebbar macht. "Es sind die Menschen in den Regionen, die mit ihren
Zielen und individuellen Geschichten unser Land prägen. Mit einer
klaren Botschaft macht die Kampagne die Zusammenhänge des
Füreinanders sichtbar", sagt Fedja Burmeister, Gründer von The Odd.
Das neue Kommunikationskonzept spiegelt die genossenschaftliche
Identität und Werte des Volksbanken-Verbundes wider.
Zwtl.: Neue Volksbanken-Kampagne on air
Die aktuelle Kampagne des Volksbanken-Verbundes ist Mitte
September 2025 gestartet. The Odd zeichnet für das Kreativkonzept und
die Umsetzung verantwortlich. Die Kampagne ist im TV (klassisch und
online), OOH (Plakate, Verkehrsmittelwerbung etc.), in Print, Digital
und auf Social Media zu sehen. Sonderwerbeformen wie das Branding des
Wiener Riesenrads, Murals in Graz und Innsbruck, Gerüstwerbung in
Salzburg und leuchtende Würfel in Bregenz ergänzen die Kampagne
zusätzlich.
Hier gehts zur Landingpage:
https://volksbank.at/gutesziehtkreise
Hier gehts zum Spot: https://volksbank.at/gutesziehtkreise#video
Der Volksbanken-Verbund
Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine
Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025).
Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
VOLKSBANK WIEN AG
Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden (
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:
30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
