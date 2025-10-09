Partnerschaft

Die international agierende Plattform Bullish kooperiert mit der Deutschen Bank im Bereich digitaler Vermögenswerte.

Wie die globale Plattform für digitale Vermögenswerte, die Marktinfrastruktur und Informationsdienste anbietet, am Abend mitteilte, stellt die Partnerschaft mit der Deutschen Bank einen Schritt hin zu einer umfassenderen Integration traditioneller Finanzdienstleistungen bei digitalen Vermögenswerten dar.

Im Rahmen der Partnerschaft wird die Deutsche Bank umfassende Geschäftsbankdienstleistungen für Bullish bereitstellen, darunter die nahtlose Abwicklung von Fiat-Ein- und Auszahlungen für Kunden der Bullish Exchange, die der Hongkonger SFC und der deutschen Bafin unterliegen. Im Zuge der Ausweitung der regulatorischen Präsenz von Bullish soll diese Partnerschaft auch auf Kunden an anderen Standorten ausgeweitet werden - einschließlich der USA.

"Unsere Zusammenarbeit mit Bullish, einem weltweit anerkannten Marktführer im Bereich der regulierten Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte, spiegelt unser Bestreben wider, als globale Hausbank für die aufstrebende digitale Wirtschaft zu agieren", erläuterte Kilian Thalhammer, Head of Merchant Solutions bei der Deutschen Bank.

Seit seiner Einführung im November 2021 hat das kumulierte Handelsvolumen von Bullish die Marke von 1,5 Billionen US-Dollar überschritten. Im Jahr 2025 wickelt die Plattform ein durchschnittliches tägliches Volumen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar ab und gehört zu den zehn wichtigsten Börsen unter anderem für Bitcoin.

Die Deutsche Bank-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent höher bei 30,54 Euro.

