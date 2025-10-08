DAX24.526 +0,6%Est505.629 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,07 +0,5%Gold4.034 +1,3%
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie
Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittwochmittag

08.10.25 12:08 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittwochmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 30,17 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,32 EUR 0,49 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 30,17 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.035.882 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,78 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 15,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 98,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,57 EUR.

Am 24.07.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von -0,28 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08:26Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:26Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

