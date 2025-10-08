Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittwochmittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 30,17 EUR.
Das Papier von Deutsche Bank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 30,17 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.035.882 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,78 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 15,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 98,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,57 EUR.
Am 24.07.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von -0,28 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|22.09.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|08:26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|22.09.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
