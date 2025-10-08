Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Mittwochvormittag vor

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 30,04 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 30,04 EUR nach oben. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,16 EUR zu. Bei 29,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 219.373 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,24 Prozent. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 49,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,57 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,91 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

