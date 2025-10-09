In eigener Sache

Der Top 10 Crypto ETP von CoinShares und finanzen.net wurde vor kurzem ein Jahr alt - die Krypto-Sommerrallye und das Bitcoin-Allzeithoch Anfang Oktober bescheren ihm kräftige Zugewinne.

Kryptowährungen sind spätestens seit der US-Wahl im November 2024 wieder en vogue. Bitcoin und zahlreiche andere Coins verzeichneten seitdem deutliche Kurszuwächse.

Zwar kam es im Frühjahr 2025 zu einem Rücksetzer am Kryptomarkt, doch die wichtigste Kryptowährung Bitcoin erreichte im Juli dank einer spektakulären Sommerrallye ein Allzeithoch von 123.000 US-Dollar. Anfang Oktober übertraf sie ihren bisherigen Rekord nochmals mit über 125.000 US-Dollar!

Mit einer Gewichtung von knapp 74 % im Top 10 Crypto Index prägt der Bitcoin durch seinen Höhenflug auch den Kurs des Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares: Seit der Erstnotiz am 24.09.2024 stieg der Kurs von 9,22 auf 17,29 EUR (am 08.10.2025) - spekulative Anleger der ersten Stunde können sich damit über eine Performance von +87,5 % freuen.

Mit 'Top 10 Crypto' keine Krypto-Trends mehr verpassen

Wie können spekulative Anleger von dieser Entwicklung profitieren? Der Top 10 Crypto ETP bietet eine spannende Lösung. Der Top 10 Crypto ETP bildet den finanzen.net Top 10 Crypto Index eins-zu-eins ab. Der Index wird quartals­weise überprüft und neu gewichtet. Dadurch stellen CoinShares und finanzen.net sicher, dass Investoren stets in die zehn bedeutend­sten Krypto­­währungen investiert und damit immer ganz nah am Krypto­markt sind. Wichtig für Investoren: Der ETP ist 100 % physisch durch reale Krypto­währungen unterlegt.

Übrigens: ETPs ("Exchange Traded Products") sind passive Investment­produkte, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Ähnlich also wie ETFs, die eine Unter­kategorie der ETPs darstellen und beispiels­weise die Entwicklung von Aktien­indizes wie dem DAX ® abbilden.

Über CoinShares

CoinShares verwaltet mehr als 7 Milliarden US-Dollar (Stand: 31.12.2024) und ist an der Nasdaq Stockholm börsennotiert. Gegründet im Jahr 2013, gehört es zu den ältesten Unternehmen der Krypto-Branche. Allein die Bitcoin-Vermögenswerte, die von CoinShares verwaltet werden, belaufen sich auf über 4 Milliarden US-Dollar (Stand: 14.01.2025).

Staking-Rewards liefern zusätzliche Rendite-Punkte

Mit einem Investment in den Top 10 Crypto ETP können Anleger zusätzlich von sogenannten Staking-Rewards profitieren. Diese funktionieren ähnlich wie Dividenden bei Aktien oder Zinsen bei der Bank. Durch das Staking der hinter­legten Kryptowährungen können Top 10-Anleger somit zusätzliche Rendite­punkte verein­nahmen.

So einfach kannst Du diversifiziert in Krypto investieren

Den Top 10 Crypto ETP kannst Du unkompliziert über Deine Bank oder Deinen Broker kaufen und verkaufen - zu den regulären Handels­zeiten bei XETRA oder Gettex.





WKN: A4A50V

ISIN: GB00BMY36D37

Schon gewusst? Mit einem Sparplan über finanzen.net ZERO können Anleger auch regelmäßig in den Top 10 Crypto ETP investieren - ideal für langfristige Krypto-Investoren. Eröffne Dein kostenloses ZERO-Depot hier mit wenigen Klicks!

So funktioniert der Top 10 Crypto

Wie genau der 'Top 10 Crypto' funktioniert und weshalb dieser ETP für speku­lative Krypto-Anleger eine spannende Alter­native ist, um diversi­fiziert in die größten Krypto­­­währungen zu investieren, erläutert Dir unser Kollege Felix in diesem 5 Minuten-Video auf YouTube.

