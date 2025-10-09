+87,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net deutlich im Plus
Der Top 10 Crypto ETP von CoinShares und finanzen.net wurde vor kurzem ein Jahr alt - die Krypto-Sommerrallye und das Bitcoin-Allzeithoch Anfang Oktober bescheren ihm kräftige Zugewinne.
Werte in diesem Artikel
Kryptowährungen sind spätestens seit der US-Wahl im November 2024 wieder en vogue. Bitcoin und zahlreiche andere Coins verzeichneten seitdem deutliche Kurszuwächse.
Zwar kam es im Frühjahr 2025 zu einem Rücksetzer am Kryptomarkt, doch die wichtigste Kryptowährung Bitcoin erreichte im Juli dank einer spektakulären Sommerrallye ein Allzeithoch von 123.000 US-Dollar. Anfang Oktober übertraf sie ihren bisherigen Rekord nochmals mit über 125.000 US-Dollar!
Mit einer Gewichtung von knapp 74 % im Top 10 Crypto Index prägt der Bitcoin durch seinen Höhenflug auch den Kurs des Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares: Seit der Erstnotiz am 24.09.2024 stieg der Kurs von 9,22 auf 17,29 EUR (am 08.10.2025) - spekulative Anleger der ersten Stunde können sich damit über eine Performance von +87,5 % freuen.
» Informiere Dich hier zum Top 10 Crypto
Mit 'Top 10 Crypto' keine Krypto-Trends mehr verpassen
Wie können spekulative Anleger von dieser Entwicklung profitieren? Der Top 10 Crypto ETP bietet eine spannende Lösung. Der Top 10 Crypto ETP bildet den finanzen.net Top 10 Crypto Index eins-zu-eins ab. Der Index wird quartalsweise überprüft und neu gewichtet. Dadurch stellen CoinShares und finanzen.net sicher, dass Investoren stets in die zehn bedeutendsten Kryptowährungen investiert und damit immer ganz nah am Kryptomarkt sind. Wichtig für Investoren: Der ETP ist 100 % physisch durch reale Kryptowährungen unterlegt.
Übrigens: ETPs ("Exchange Traded Products") sind passive Investmentprodukte, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Ähnlich also wie ETFs, die eine Unterkategorie der ETPs darstellen und beispielsweise die Entwicklung von Aktienindizes wie dem DAX® abbilden.
Über CoinShares
CoinShares verwaltet mehr als 7 Milliarden US-Dollar (Stand: 31.12.2024) und ist an der Nasdaq Stockholm börsennotiert. Gegründet im Jahr 2013, gehört es zu den ältesten Unternehmen der Krypto-Branche. Allein die Bitcoin-Vermögenswerte, die von CoinShares verwaltet werden, belaufen sich auf über 4 Milliarden US-Dollar (Stand: 14.01.2025).
Staking-Rewards liefern zusätzliche Rendite-Punkte
Mit einem Investment in den Top 10 Crypto ETP können Anleger zusätzlich von sogenannten Staking-Rewards profitieren. Diese funktionieren ähnlich wie Dividenden bei Aktien oder Zinsen bei der Bank. Durch das Staking der hinterlegten Kryptowährungen können Top 10-Anleger somit zusätzliche Renditepunkte vereinnahmen.
So einfach kannst Du diversifiziert in Krypto investieren
Den Top 10 Crypto ETP kannst Du unkompliziert über Deine Bank oder Deinen Broker kaufen und verkaufen - zu den regulären Handelszeiten bei XETRA oder Gettex.
- WKN: A4A50V
- ISIN: GB00BMY36D37
Schon gewusst? Mit einem Sparplan über finanzen.net ZERO können Anleger auch regelmäßig in den Top 10 Crypto ETP investieren - ideal für langfristige Krypto-Investoren. Eröffne Dein kostenloses ZERO-Depot hier mit wenigen Klicks!
So funktioniert der Top 10 Crypto
Wie genau der 'Top 10 Crypto' funktioniert und weshalb dieser ETP für spekulative Krypto-Anleger eine spannende Alternative ist, um diversifiziert in die größten Kryptowährungen zu investieren, erläutert Dir unser Kollege Felix in diesem 5 Minuten-Video auf YouTube.
» Informiere Dich hier über den Top 10 Crypto
Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Risikohinweis: Diese Marketingmitteilung ersetzt keine fachkundige Beratung. Investitionen in Kryptowährungen und Crypto Exchange Traded Products (ETPs) sind mit einem hohen Risiko verbunden und daher nur für spekulative Anleger geeignet. Crypto-ETPs sind zudem komplexe Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Frühere Wertentwicklungen sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten daher fachkundigen Rat einholen und nur dann Kapital einsetzen, wenn sie das Produkt verstanden haben und den Verlust des eingesetzten Kapitals verkraften können.
Weitere News
Bildquellen: finanzen.net